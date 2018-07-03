Уголовные дела о хищениях и должностном подлоге со стороны руководителей 2 общин Лори направлены в суд

Уголовные дела о хищениях и должностном подлоге со стороны руководителей 2 общин Лори – Михайловки и Дзюнашоха, возбужденные в прокуратуре, направлены в суд. Руководители общин обвиняются в хищениях особо крупных сумм и должностном подлоге в процессе приобретения удобрений, выделения семян по госпрограммам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

В частности, руководитель общины Михайловка еще в 2015 году по фальшивому списку из 94 имен получал удобрения по госпрограмме, на сумму в 11.274.000 драмов, часть денег он расхитил, а удобрения использовал сам и часть отдал руководителям других общин.

Желая скрыть хищение, в 2017 году руководитель общины Михайловка представил другой фальшивый список людей, которые якобы получили удобрения, но не могут за них расплатиться, и представил в областную администрацию Лори.

Руководитель общины Дзюнашох еще в 2015 году получил в областной администрации Лори 30.000 семян озимой пшеницы, на сумму в 4.368.000 драмов, однако не распределил ее жителям общины, а использовал в личных целях.

Далее, желая скрыть хищение, он действовал по тому же механизму, что и руководитель общины Михайловка.

Обоим руководителям общин выдвинуты обвинения по ст. 179, 314 УК Армении, ьдела переданы в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.