Полиция раскрыла случай крупного хищения

ГУБОП полиции Армении 28-го июня получил оперативную информацию о том, что в агентстве соцслужбы Степанавана творятся беззакония. В результате совместных действий ГУБОП и служащих полиции отделов Лори и Степанавана выяснилось, что сотрудники указанного агентства

Халат Ревазян, Гарник Абовян, Артак Калашян и Грачья Сукиасян, злоупотребив служебным положением, начиная с 2008 года выписывали на имя жителей – без их ведома, суммы соцпомощи и пр., по несуществующим адресам, подделывали подписи и получали деньги от почтальонов, присвоив всего около 14.640.000 драмов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.