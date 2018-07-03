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Задержан начальник охраны Гагика Царукяна Эдуард Бабаян


Задержан начальник охраны Гагика Царукяна Эдуард Бабаян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает советник председателя СК Армении Сона Трузян.

«Эдуард Бабаян задержан по подозрению в нанесении тяжелого вреда здоровью, по ст. 112 УК Армении»,- сказала она.

По ее словам, информация последует.


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