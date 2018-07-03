Задержан начальник охраны Гагика Царукяна Эдуард Бабаян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает советник председателя СК Армении Сона Трузян.

«Эдуард Бабаян задержан по подозрению в нанесении тяжелого вреда здоровью, по ст. 112 УК Армении»,- сказала она.

По ее словам, информация последует.