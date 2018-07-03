Дарон Аджемоглу отрицает слухи о том, что станет в Турции министром

Всемирно известный экономист армянского происхождения Дарон Аджемоглу отрицает слухи, распространяемые в турецкой прессе о том, что получил предложение и станет в Турции министром. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Джумхурриет».

В ответ на утверждения, будто президент Эрдоган предложил ему пост министра, Дарон Аджемоглу отрицает эти слухи. «Никто со мной не связывался. Думаю, это просто сплетни»,- сказал он.

Говоря об экономике Турции, он сказал, что в ней есть структурные проблемы. В течение последних 10 лет роста производительности в экономике не наблюдалось, иинвестиции делались только в технологии и в недвижимость. «В экономике Турции имеется опасность резкого спада»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста-армянина Дарона Аджемоглу. Как передает Арменпресс, об этом пишет журналист Habertürk Нагехан Алчу.

«Аджемоглу, считающийся одним из лучших экономистов мира, со своим видением решения системных проблем турецкой экономики, может совершить историческую миссию», — пишет Алчу. Ссылаясь на неназванные, но «важные» источники, журналист сообщил, что не перестающий удивлять всех Эрдоган «может предложить Аджемоглу все полномочия в руководстве турецкой экономики».

Эту весть подхватили большинство турецких СМИ.

24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Страна перешла с парламентской на президентскую форму правления.

Главой страны переизбран Эрдоган, который на основании своих полномочий будет назначать членов правительства.

Дарон Аджемоглу родился в 1967г. в Турции, в армянской семье учился в Великобритании, является профессором одного из авторитетных университетов США – Массачусетского. Удостоен многих наград и призов.