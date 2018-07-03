Временным исполнителем обязанностей директора Музея-Института Геноцида армян назначена Наринэ Маргарян

В Музее-Институте Геноцида армян стартовало первое заседание совета фонда Музея-Института Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», на заседании присутствовали 11 членов совета, которые единогласно избрали председателем совета фонда Раймонда Геворгяна, секретарем был избран Владимир Варданян. Как сообщила ведущая заседание, член совета Грануш Харатян, приказом премьер-министра Никола Пашиняна уже утвержден состав совета попечителей фонда.

В ходе заседания был объявлен конкурс на должность директора Музея-Института Геноцида армян. Временным исполнителем обязанностей директора Музея-Института Геноцида армян единогласно была назначена ученый секретарь Музея-Института Геноцида армян Наринэ Маргарян.