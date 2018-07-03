По сравнению с прошлым июнем, в Гегаркунике несколько упала рождаемость – число родов сократилось на 23.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по здравоохранению областной администрации, в июне 2018 года в Гегаркунике родились 106 детей - 62 мальчика и 44 девочки.

Хосров Хлгатян