Лопес Обрадор набрал более 24 млн голосов избирателей на выборах президента Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", заручился поддержкой более 24 млн избирателей на состоявшихся 1 июля выборах президента Мексики. Такие данные обнародовал в понедельник вечером Национальный избирательный институт (НИИ) после предварительной обработки протоколов с 93,5% участков для голосования, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Согласно подсчетам НИИ, в выборах приняли участие 63,44% избирателей - порядка 45,5 млн человек. Из них 52,96% поддержали Лопеса Обрадора, его ближайший преследователь Рикардо Анайя получил 22,49% голосов.
Вскоре после окончания голосования в воскресенье вечером все соперники Лопеса Обрадора, включая Анайю, Хосе Антонио Мида и Хайме Родригеса Кальдерона, признали свое поражение. Окончательные результаты воскресных выборов будут объявлены позднее на этой неделе.
Инаугурация избранного президента Мексики намечена на 1 декабря, он будет руководить страной до 2024 года.