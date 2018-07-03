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Сенокос в Гегаркунике стартовал с высокими показателями


С последних дней июня в Гегаркунике стартовал сенокос. Как передает «Арменпресс», пока он идет в низинах и на участках, близких к населенным пунктам.

Задействованы как орудия ручного труда, так и спецтехника.

По уверениям начальниика управления сельского хозяйства областной администрации Амбарцума Амбарцумяна, техники и рабочей силы хватит, чтобы самостоятельно провести сенокос. В высокогорных районах сенокос начнется с конца июля- начала августа.

Хосров Хлгатян


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