NYT: Трамп разослал письма союзникам по НАТО, призвав их увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран - союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых обрушился на них с критикой, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках альянса, по сравнению с Вашингтоном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По ее данным, Трамп разослал такие письма в прошлом месяце, в том числе лидерам Германии, Канады, Бельгии и Норвегии. В них президент дал понять, что США теряют терпение в связи с тем, что союзники Вашингтона, по его мнению, не желают увеличивать расходы на оборону, пишет издание.

В частности, Трамп отправил одно из таких посланий канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. "Как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили [расходы на оборону], как обещали", - приводит газета выдержки из указанного письма, которое попало в ее распоряжение.

"Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности [такого подхода] для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания", - следует из письма, адресованного Меркель.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.