Соглашение с ЕС создаст благоприятную среду для развития отношений Армения-Польша: посол Казарян

Ратификация Соглашения ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в Сейме и Сенате Польши прошла единогласно и в согласии. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

- 29-го июня Сенат Польши единогласно ратифицировал Соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. До этого 7-го июня Соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве ратифицировал Сейм Польши. Какие процедуры ожидаются еще в этом направлении?

-Прежде всего, Сенат Польши, а до этого 7-го июня Сейм Польши, единогласно ратифицировали Соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. Сейчас должна последовать подпись президента под этим документом, что, я думаю, не заставит себя ждать. Таким образом, процесс ратификации Соглашения ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве в Польшебудет завершен.

-После подписания Соглашения ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве МИД Армении заявило, что этим документом открывается новая страница в отнишениях между Арменией и ЕС. Какие возможности открываются перед Арменией?

-Указанный вами комментарий МИД Армении уже говорит о важности документа, и к этому нечего прибавить. Думаю, это важный этап и с позиций 2-сторонних отношений между Арменией и странами ЕС.

-Какую роль в данном контексте может играть Польша?

-Прежде всего, роль Польши была изначально велика, поскольку она является одной из стран-инициаторов программы Восточного партнерства. Польша всегда выступала не только с позиций укрепления ЕС, но и способствовала развитию сотрудничества с другими странами, а отношения Польши с Арменией всегда были на высоком уровне. Соглашение с ЕС создаст благоприятную среду для развития отношений Армения-Польша.

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Анна Гзирян