Вступило в силу соглашение о транспортном сообщении между Арменией и Катаром

Посол Армении в Иране Арташес Туманян и посол Катара в Армении Али бен Хамад аль-Сулайти (резиденция – Тегеран) обменялись ратифицированными соглашениями о транспортном сообщении между Арменией и Катаром, чем указанное соглашение вступило в силу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

При этом был подписан соответствующий протокол.