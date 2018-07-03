Вступило в силу соглашение о транспортном сообщении между Арменией и Катаром
Посол Армении в Иране Арташес Туманян и посол Катара в Армении Али бен Хамад аль-Сулайти (резиденция – Тегеран) обменялись ратифицированными соглашениями о транспортном сообщении между Арменией и Катаром, чем указанное соглашение вступило в силу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.При этом был подписан соответствующий протокол.
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