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Вступило в силу соглашение о транспортном сообщении между Арменией и Катаром


Посол Армении в Иране Арташес Туманян и посол Катара в Армении Али бен Хамад аль-Сулайти (резиденция – Тегеран) обменялись ратифицированными соглашениями о транспортном сообщении между Арменией и Катаром, чем указанное соглашение вступило в силу. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

При этом был подписан соответствующий протокол.


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