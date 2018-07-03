Баку и другие азербайджанские города оказались во тьме

В ночь со 2-го на 3-е июля Баку и некоторые другие азербайджанские города оказались во тьме: причина – масштабные обесточивания вследствие аварии на Мингечаурской ГЭС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

Позже Минэнерго Азербайджана выступило с заявлением, в котором говорилось, что причиной аварии стала беспримерная жара, которая привела к увеличению потребления электроэнергии населением, что вывело из строя один из трансформаторов на ГЭС.

Без электричества остались такие города как Сумгаит, Ширван, Гянджа, Закатала и др.

Спустя часы подача электроэнергии в некоторых кварталах обесточенных городов, в том числе, Баку, восстановилась.