Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня

В очередной день плей-оффа состоятся еще 2 игры.

Как передает «Арменпресс», в 18:00 по ереванскому времени в Санкт-Петербурге встретятся сборные Щвеции и Швейцарии.

В 22:00 по ереванскому времени в Москве, на стадионе «Спартак», встретятся сборные Англии и Колумбии.

В ¼ финала уже прошли Уругвай, Франция, РФ, Хорватия, Бразилия, Бельгия.

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