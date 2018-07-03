Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня


В очередной день плей-оффа состоятся еще 2 игры.

Как передает «Арменпресс», в 18:00 по ереванскому времени в Санкт-Петербурге встретятся сборные Щвеции и Швейцарии.

В 22:00 по ереванскому времени в  Москве, на стадионе «Спартак», встретятся сборные Англии и Колумбии.

В ¼ финала уже прошли Уругвай, Франция, РФ, Хорватия, Бразилия, Бельгия.

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