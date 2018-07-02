В последние минуты Бельгия вырвала побееду у Японии:Мундиаль-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Бельгии в последние минуты одержала победу над сборной Японии со счетом 3:2.

Как передает «Арменпресс», стартовые составы сборных Бельгии и Японии на матч 1/8 финала чемпионата мирабыли следующими:



Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку.



Япония: Кавасима, Нагатомо, Седзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагуси, Сибасаки.

В первом тайме матча 1/8 финала чемпионата мира сборные Бельгии и Японии голов друг другу не забили.

В составе бельгийцев отличились Ян Вертонген, Маруан Феллайни, Насер Шадли. За сборную Японии забили Генки Харагуси и Такаси Инуи.



В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Бразилией, которая выбила из борьбы Мексику.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Бельгия - Япония - 3։2

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Бразилией, которая выбила из борьбы Мексику.

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Фото - FIFA