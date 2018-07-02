Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

В последние минуты Бельгия вырвала побееду у Японии:Мундиаль-2018


В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Бельгии в последние минуты одержала победу над сборной Японии со счетом 3:2.

Как передает «Арменпресс», стартовые составы сборных Бельгии и Японии на матч 1/8 финала чемпионата мирабыли следующими: 

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Э. Азар, Мертенс, Лукаку. 

Япония: Кавасима, Нагатомо, Седзи, Йосида, Хасебе, Х. Сакаи, Осако, Инуи, Кагава, Харагуси, Сибасаки.
В первом тайме матча 1/8 финала чемпионата мира сборные Бельгии и Японии голов друг другу не забили. 

 В составе бельгийцев отличились Ян Вертонген, Маруан Феллайни, Насер Шадли. За сборную Японии забили Генки Харагуси и Такаси Инуи.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Бразилией, которая выбила из борьбы Мексику.
ЧМ-2018, 1/8 финала 
Бельгия - Япония - 3։2

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с Бразилией, которая выбила из борьбы Мексику.

Другие материалы о мундиале - здесь:  

Фото - FIFA 


Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Чемпионат мира по футболу 2018"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации