Четыре гражданина Армении погибли в результате ДТП в России

Четыре гражданина Армении погибли и еще один получил тяжелое ранение в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 июля на российской автомагистрали под Липецком.

Как сообщает Арменпресс, представитель МЧС Армении в России сообщил, что авария произошла на дороге Толстой-Данков в Липецкой области России.

Водитель машины Volkswagen Passat 37-летний Давид Искандарян, пассажиры Лиана Саркисян (35 лет), Алиса Искандарян (12 лет) и Анна Искандарян (1 год) погибли на месте. Еще один пассажир, 8-летний Аревик Искандарян была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.