Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял членов семей военнослужащих, которые погибли во время военной службы в разные годы в разных обстоятельствах, и выслушал их проблемы и заботы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в частности, они представили свои мнения по уголовным делам и судебным разбирательствам, те обстоятельства, которые, по их мнению, могут служить основанием для раскрытия дел и которые по какой-либо причине ранее не рассматривались правоохранительными органами.

“Я помню, что у нас была короткая встреча, и я пообещал вам, что как можно скорее коснусь ваших проблем. Поверьте, это был самый ранний срок для встречи с вами. Естественно, мы, и лично я, заинтересованы в том, чтобы все эти проблемы, которые есть сейчас, были решены. То есть я знаю, что есть случаи, которые вообще не раскрываются, есть случаи, которые считаются раскрытыми, но родственники имеют определенные сомнения и не удовлетворены раскрытием дел. Следовательно, думаю, там, где есть обоснованные сомнения в том, что все не так, как представляется, мы попытаемся снова обратиться к ним. Я походатайствую, чтобы правоохранительные органы дополнительно занялись этими делами, и попытаемся получить результаты”, - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что нет никаких оснований для того, чтобы не хотеть полноценного раскрытия уголовных дел. Премьер-министр добавил, что все представленные случаи будут в центре его внимания.