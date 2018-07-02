Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

Вооруженные силы Армении планируют приобрести новые виды вооружения


Вооруженные силы Армении планируют приобрести новые виды вооружения. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артак Давтян. 

“Мы уже получили некоторые вооружения, некоторые из них находятся в процессе. Продолжаются переговоры о приобретении новых вооружений. При необходимости все новое вооружение будет представлено обществу”, - сказал Давтян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации