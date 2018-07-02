Вооруженные силы Армении планируют приобрести новые виды вооружения. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артак Давтян.

“Мы уже получили некоторые вооружения, некоторые из них находятся в процессе. Продолжаются переговоры о приобретении новых вооружений. При необходимости все новое вооружение будет представлено обществу”, - сказал Давтян.