Лерник Ованнисян назначен министром культуры, по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах

Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ об освобождении Сергея Шахвердяна от должности министра культуры, по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах согласно его собственному заявлению.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом главы государства Лерник Ованнисян назначен министром культуры, по вопросам молодежи и туризма.

В тот же день президент Саакян посетил министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма и представил сотрудникам нового руководителя ведомства, пожелав ему плодотворной работы.

Саакян выразил признательность Сергею Шахвердяну за его деятельность.