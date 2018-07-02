Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

Предстоящие на 3 июля мероприятия


Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 3 июля мероприятий

 

Время

Место

Мероприятие

 

Госструктуры

 

В 10:00

МИГА

Первое заседание совета фонда “Музей-институт Геноцида армян”.

В 10:00

УИУ “Абовян”

Спортивное мероприятие с участием женщин-заключенных УИУ “Абовян”.

В 11:00

Конференц-зал ИА “Арменпресс”

Пресс-конференция архиепископа Овнана Тертеряна и директора центрального офиса Всемирного молодежного союза армянской церкви Геворга Мкртчяна.

В 11:00

Центр “Орхус”

Встреча на тему “Осведомленность – гарант здоровья”.

В 11:00

Комитет по телевидению и радио

Профессиональное обсуждение.

 

Партии, ОО, МО

 

В 15:00

Отель “Опера Суит”

Подведение итогов деятельности кафедр английского языка в 7 областях Аремении.

 

Вузы, учебные заведения

 

В 09:00

АУА

Международная научная конференция о проблемах нелинейной авиационно-космической инженерии.

 

Пресс-клубы

 

В 11:00

Центр “Медиа”

Обсуждение ситуации на границе с Нахиджеваном.

В 11:00

Пресс-клуб "Постскриптум"

Пресс-конференция  эксперта по азербайджанским вопросам Анжелы Элибеговой.

В 11:00

Пресс-клуб "Опора"  

Пресс-конференция  представителя компании “Лидиан интернейшнл” Армена Степаняна и юрисконсульта Армена Мелкумяна.  

В 11:00

Пресс-клуб "Взгляд"

Пресс-конференция иерея Есаи Артеняна и замдиректора Музея армянской этнографии Светланы Погосян.

В 12:00

Пресс-клуб "Опора"

Пресс-конференция азербайджановеда Ашота Мовсисяна.

В 12:00

Пресс-клуб "Статья 3"

Обсуждение на тему “Проблемы культурного и среднепрофессионального образования”

В 12:00

Пресс-клуб "Постскриптум"

Пресс-конференция замдиректора Спасательной службы МЧС Армении Врежа Габриеляна, замдиректора ГНКО “Армлес” Рубена Карапетяна.

В 12:30

ИА “Ноев Ковчег”

Пресс-конференция эксперта по азербайджанским вопросам Тарона Ованнисяна.

В 13:00

Пресс-клуб "Тесакет"

Пресс-конференция азербайджановеда Татевик Айрапетян.

 

Культура

 

В 13:00

Дом-музей Арама Хачатряна

Презентация диска Трио Хачатряна.

В 19:30

Концертный зал “Арма Хачатрян”

Выступление скрипача и дирижера Николая Цнайдера.



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