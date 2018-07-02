Предстоящие на 3 июля мероприятия
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 3 июля мероприятий
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Время
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Место
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Мероприятие
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Госструктуры
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В 10:00
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МИГА
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Первое заседание совета фонда “Музей-институт Геноцида армян”.
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В 10:00
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УИУ “Абовян”
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Спортивное мероприятие с участием женщин-заключенных УИУ “Абовян”.
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В 11:00
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Конференц-зал ИА “Арменпресс”
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Пресс-конференция архиепископа Овнана Тертеряна и директора центрального офиса Всемирного молодежного союза армянской церкви Геворга Мкртчяна.
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В 11:00
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Центр “Орхус”
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Встреча на тему “Осведомленность – гарант здоровья”.
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В 11:00
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Комитет по телевидению и радио
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Профессиональное обсуждение.
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Партии, ОО, МО
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В 15:00
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Отель “Опера Суит”
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Подведение итогов деятельности кафедр английского языка в 7 областях Аремении.
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Вузы, учебные заведения
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В 09:00
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АУА
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Международная научная конференция о проблемах нелинейной авиационно-космической инженерии.
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Пресс-клубы
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В 11:00
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Центр “Медиа”
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Обсуждение ситуации на границе с Нахиджеваном.
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В 11:00
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Пресс-клуб "Постскриптум"
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Пресс-конференция эксперта по азербайджанским вопросам Анжелы Элибеговой.
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В 11:00
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Пресс-клуб "Опора"
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Пресс-конференция представителя компании “Лидиан интернейшнл” Армена Степаняна и юрисконсульта Армена Мелкумяна.
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В 11:00
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Пресс-клуб "Взгляд"
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Пресс-конференция иерея Есаи Артеняна и замдиректора Музея армянской этнографии Светланы Погосян.
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В 12:00
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Пресс-клуб "Опора"
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Пресс-конференция азербайджановеда Ашота Мовсисяна.
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В 12:00
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Пресс-клуб "Статья 3"
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Обсуждение на тему “Проблемы культурного и среднепрофессионального образования”
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В 12:00
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Пресс-клуб "Постскриптум"
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Пресс-конференция замдиректора Спасательной службы МЧС Армении Врежа Габриеляна, замдиректора ГНКО “Армлес” Рубена Карапетяна.
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В 12:30
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ИА “Ноев Ковчег”
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Пресс-конференция эксперта по азербайджанским вопросам Тарона Ованнисяна.
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В 13:00
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Пресс-клуб "Тесакет"
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Пресс-конференция азербайджановеда Татевик Айрапетян.
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Культура
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В 13:00
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Дом-музей Арама Хачатряна
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Презентация диска Трио Хачатряна.
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В 19:30
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Концертный зал “Арма Хачатрян”
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Выступление скрипача и дирижера Николая Цнайдера.