Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-07-18
ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 июля, курс доллара США вырос на 0.25 драмa и составил 482.49 драм. Курс евро сократился на 0.14 драмa и составил 561.67 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.64 драм. Курс британского фунта вырос на 0.42 драмa и составил 634.47 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота сократилась на 7.00 драмa и составила 19397.5 драм. Цена серебра сократилась на 1.12 драмa и составила 248.66 драм. Цена платины сократилась на 8.67 драмa и составила 13201.06 драм.
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