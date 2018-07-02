Азиатские индексы - 02-07-18

ТОКИО, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.21% и составил 21811.93 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.06% и составил 1695.29 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.52% и составил 2775.56 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28955.11 пункта.