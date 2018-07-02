Араик Арутюнян назначен советником президента Республики Арцах

Президент Республики Арцах Бако Саакян 2 июля подписал указ о назначении Араика Арутюняна советником президента Республики Арцах - представителем президента по особым поручениям. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Араик Арутюнян был премьер-министром Республики Арцах с 2007 по 2017 год, а после конституционных изменений занял пост государственного министра страны. 6 июня 2018 года Арутюнян подал в отставку.