В музее Метрополитен в Нью-Йорке откроется посвященная Армении выставка

В сентябре в знаменитом музее Метрополитен в Нью-Йорке откроется выставка под названием “Армения”. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на BlouinArtInfo.com, выставка представит историю формирования национальной идентичности от официального принятия христианства в 4 веке до исторической роли Армении в международных торговых процессах в 17-м веке.

На выставке также будет представлено, как армяне сохраняли и трансформировали свои традиции, путешествуя по миру.

В нью-йоркском музее будут представлены более 140 позолоченных реликвий, иллюстрированные рукописи, хачкары, церковные модели, печатные книги и другие редкие экспонаты.

“Особое внимание было уделено работам таких известных художников, как Торос Рослин, Саргис Пицак, Торос Таронаци, Акоп Джухаеци, которые работали как в Армении, так и в Королевстве Киликии и Новой Джульфе”, - говорится в заявлении музея Метрополитен.

Большая часть экспонатов будет впервые показана в Соединенных Штатах. Большинство из них было предоставлено министерством культуры, а некоторые экспонаты были доставлены в Метрополитен из американских и европейских учреждений.

Выставка “Армения” откроется 22 сентября в музее Нью-Йорка до 13 января 2019 года.