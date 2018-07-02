Неизвещение Азербайджаном о проведении военных учений является еще одним проявлением безответственности этой страны: Балаян

Тот факт, что Азербайджан проводит военные учения без уведомления различных сторон, должен беспокоить не только Армению, но и все страны-партнеры. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

“Существуют форматы, в которых мы поднимаем нашу озабоченность, например, ОБСЕ имеет несколько таких форматов. Никакие карательные механизмы для нарушений положения о предупреждении не включены в документы, которые предусматривают, что Азербайджан или любая другая страна должны заранее уведомить все другие страны-члены о предстоящих военных учениях. Вы можете рассказывать об этом, вы можете сказать, что есть такая проблема, что мы и делаем много лет, потому что Азербайджан привык проводить масштабные военные учения, даже не уведомляя о них через соответствующую закрытую систему ОБСЕ”, - сказал он.

Балаян отметил, что на международной арене уже давно у Азербайджана авторитет безответственной страны. “Это еще одно доказательство безответственности Азербайджана в международных отношениях. В любом случае это не означает, что мы прекратим поднимать эту проблему, мы продолжим нашу работу в более широких масштабах”, - сказал Балаян.

2-6 июля в Азербайджане пройдут масштабные военные учения с участием 20 000 солдат, 120 танков и других бронемашин, 200 ракетно-артиллерийских систем, 30 авиационных единиц и т.д.