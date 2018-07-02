Заявления депутата Госдумы Савельева об Арцахе некомпетентны и не отражают официальную позицию РФ: Затулин

Заявления депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева об Арцахе не отражают официальную позицию РФ. Об этом в беседе с Арменпресс сказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

“Члены парламента как России, так и Армении, являются вполне зрелыми и независимыми людьми и должны нести ответственность за свои заявления. Понятно, что формально никто не уполномочил г-на Савельева делать такие заявления. Я никогда не слышал от российских официальных лиц заявлений о “передаче Нагорного Карабаха и семи регионов Азербайджану без предварительных условий”. Заявления г-на Савельева некомпетентны”, - сказал Затулин.

Он отметил, что российско-азербайджанские отношения должны быть развиты, но сегодня отношения Москвы с Ереваном институционально намного выше - Россия и Армения находятся в структуре ЕАЭС, а также в ОДКБ.

“Я с беспокойством слежу за риторикой руководства Азербайджана. Наши отношения с Азербайджаном не должны быть направлены против наших союзнических обязательств перед Арменией. Сегодня у России есть четкая позиция, заключающаяся в том, что переговоры должны продолжаться, и военные действия не должны возобновляться ни в коем случае. Прекращение огня было достигнуто с большим трудом”, - сказал Затулин.

Савельев ранее сказал в интервью азербайджанским СМИ, что “Армения должна без предусловий сдать Нагорный Карабах и семь регионов Азербайджану”.