Sotheby's выставил на торги в Лондоне редкие миниатюрные портреты Наполеона и его семьи

Миниатюрные портреты французского императора Наполеона I Бонапарта и членов его семьи выставлены на аукцион торговым домом Sotheby's. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении аукционеров, по сведениям которых торги состоятся 4 июля.

По словам представителя дома Генри Хауса, миниатюры - это своего рода семейный альбом с изображениями, предшествовавшими эпохе фотографии. "Интимные личные портреты хранились в семье, - отметил он. - Мы видим отца Наполеона, мать, братьев и сестер и родственников. Это замечательное собрание портретов для внутреннего использования, а не для посторонних глаз".

Они входят в число 44 лотов, принадлежавших потомкам Наполеона и оцениваемых примерно в £1 млн ($1,3 млн). Одним из наиболее ярких раритетов аукционеры назвали позолоченную коробочку из-под нюхательного табака с изображением императрицы Жозефины, держащей в руке письмо с сообщением о победе в сражении при Аустерлице.