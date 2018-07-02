Министр торговли США заявил, что говорить о выходе страны из ВТО преждевременно

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что говорить о выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО) преждевременно, передает Арменпресс.

"Думаю, еще преждевременно говорить о том, что мы просто выйдем из ВТО", - отметил Росс в интервью телеканалу CNBC в понедельник.