СМИ: сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов на юго-западе провинции Дераа

Позиции террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на юго-западе провинции Дераа (110 км от Дамаска) подверглись в понедельник ударам сирийских ВВС. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, авиарейды были совершены на форпосты террористов в Тофасе и Мзейрибе.

Банды "Джебхат ан-Нусры" пытались атаковать передовые рубежи сирийской армии у холмов Телль-эль-Ашаари в окрестностях Тофаса, но получили отпор. По сведениям телеканала, в ходе этого нападения погибли несколько военнослужащих, в том числе два офицера, сирийский генерал получил ранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Джебхат ан-Нусра" удерживает в своих руках районы Джумрук-эль-Кадима и Эн-Нуэйма, откуда боевики обстреливают жилые кварталы административного центра Дераа (110 км от Дамаска), находящиеся под защитой сирийской армии. Это ведет к росту числа жертв и пострадавших среди мирных граждан, в том числе женщин и детей.