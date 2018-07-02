Новые нарушения в психиатрической лечебнице: некоторые пациенты получали лечение против их согласия

Представители Защитника прав человека Армении посетили 27-го июня без предупреждения Национальный центр по защите психического здоровья Минздрава Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении. На месте они ознакомились с документацией, побеседовали с пациентами.

Выяснилось, что некоторые пациенты получали лечение против их согласия, в отдельных случаях – без согласия законного представителя. Кроме того, вопрос возможности отказа от лечения в законном порядке не являлся предметом обсуждения, не созывались комиссии для обсуждения необходимости стационарного лечения пациентов.

Фактически, к людям применялось принудительное лечение, в том числе, без постановления суда.

Кроме того, выяснилось, что по отношению к пациентам продолжают применять физические методы воздействия (резиновые пояса и пр.), в нарушения законодательства и международных норм.

Выяснилось, что пациентам не предоставляется возможность прогулок на свежем воздухе, не ведется журнал учета прогулок.

Все обнааруженные нарушения были обсуждены с администрацией лечебницы. Защитник прав человека Армении возбудил процедуру обсуждения. Предпринимаются меры по исправлению указанных нарушений.