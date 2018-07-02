Делегация Конгресса США надеется на успех саммита в Хельсинки

Прибывшая в Россию делегация Конгресса США надеется на позитивные результаты встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом заявил глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

"Мы знаем о предстоящей встрече президентов Путина и Трампа в Хельсинки. Мы надеемся, что что-то хорошее получится из этой встречи для обеих наших стран", - сказал Шелби.

Шелби добавил, что России и США необходимо улучшать отношения, которые сейчас отличаются напряженностью, двум странам, при всех имеющихся противоречиях необязательно быть противниками.

"Сейчас между нашими странами напряженные отношения, - сказал он. - Я думаю, что для нас важно иметь более хорошие отношения с Россией. Очевидно, что президент Трамп думает так же".

"Я думаю, мы всегда будем конкурентами, потому что Россия и США - большие страны с различными интересами, но нам необязательно быть противниками", - добавил он.