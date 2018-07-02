Уголовное дело об укрытии имущества, подлежащего декларированию, и незаконном обогащении принято в ведение ОСС Армении

Уголовное дело об укрытии имущества, подлежащего декларированию, и незаконном обогащении, возбужденное в следственном управлении КГД Армении, принято в ведение Особой Следственной Службы Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Следственного комитета Армении.

По материалам уголовного дела, являющийся должностным лицом Лева Саргсян, его сын и дочь – Нарек и Ани Саргсяны, подозреваются по ст. 310.1 (незаконное предпринимательство) и ст. 314.3 (должностной подлог) УК Армении.

Как сообщалось ранее, В доме акционера ООО “JLJ Project Company” Нарека Саргсяна обнаружены и конфискованы соглашения о вкладах в размере около 6 млн 800 тыс. долларов США. Принято решение о возбуждении нового уголовного дела по факту сокрытия имущества и незаконного обогащения.

Как сообщает Арменпресс, в рамках уголовного дела КГД Армении против компании “JLJ Project Company” по ст. 193 (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) в бюджет возвращено 800 млн драмов.

В рамках предварительного следствия по месту жительства акционера компании Нарека Саргсяна был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и конфискованы соглашения о вкладах в один из действующих в Армении банков в размере около 6 млн 800 тыс. долларов США на имя Нарека Саргсяна, проживающего вместе с ним Левы Азатовича Саргсяна и его сестры Ани Саргсян.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что отец Нарека Саргсяна - Лева Азатович Саргсян в 2017 году был послом Республики Армения по специальным поручениям и, в соответствии с “Законом об общественной службе”, должен был декларировать все имущество.

В представленных Левой Саргсяном декларациях эти средства не были зафиксированы. Кроме этого, Нарек Саргсян также не задекларировал свое имущество.

Возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 314.3 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений, или исходя из групповых интересов, совершенное должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность) и ч. 1 ст. 310.1 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК Армении.

29-го июня решением следователя ОСС Армении в отношении Левы, Нарека и Ани Саргсянов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.