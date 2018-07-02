В Армении стартовал летний призыв в армию

2-го июля в Армении стартовал летний призыв 2018 года. Сегодня на место несения службы поедут первые новобранцы.

Процесс строжайше контролируется МО Армении, руководством генштаба ВС Армении, правоохранительными органами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Процесс приписки к местам несения службы осуществляется жеребьевкой.

МО Армении, исходя из того, что служба в армии является конституционным долгом и патриотической обязанностью граждан, призывает население способствовать проведению призыва.

Напомним, что под эгидой общественного совета при министре обороны Армении с зимы 2017 года создана и действует комиссия по обсуждению жалоб граждан. Для справок звонить по номеру 010-52-34-82.