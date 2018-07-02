Посол РФ в Армении заверил, что приложит все усилия для расширения союзнических отношений

2 июля Председатель НС А.Баблоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в РА С.Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель НС, поздравив посла с назначением, выразил надежду, что своей деятельностью он будет содействовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-российских дружественных связей.

А.Баблоян подчеркнул важность парламентской дипломатии в союзнических и стратегических отношениях двух стран. Глава законодательного органа обратился к преемственности эффективного сотрудничества на международных парламентских площадках.

Председатель НС отметил, что Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС, содействуя диалогу.

С.Копыркин заверил, что приложит все усилия для упрочения вековой дружбы двух народов, расширения союзнических отношений.

Посол высоко оценил вклад А.Баблояна в развитие отношений РА и РФ.

Собеседники подчеркнули динамичное развитие связей между двумя странами во всех сферах, отметили достижения последних лет. В этом русле А.Баблоян выразил уверенность, что и впредь взаимосотрудничество будет развиваться в атмосфере партнерства и доверия.

Стороны обратились также к вопросам следующего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ, предстоящих внеочередных парламентских выборов в РА, другим представляющим двусторонний интерес темам.