СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora

Лидер КНДР Ким Чен Ын возобновил инспекции частей Корейской народной армии (КНА) и посещение предприятий для руководства их работой на местах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило агентство Yonhap, в минувшую субботу он прибыл с проверкой в одну из воинских частей на российском автомобиле Lada Priora.

На это сразу же обратили внимание СМИ Южной Кореи и других стран. На опубликованных снимках Ким Чен Ын сидит на заднем сидении автомобиля этой модели. Машину можно узнать по заводским дискам на колесах и по темно-болотному цвету, типичному для этих некогда одних из самых популярных в России машин.

С 2009 по 2012 год "Приора" считалась самой продаваемой легковушкой в России. К апрелю прошлого года число выпущенных "АвтоВАЗом" автомобилей этой модели достигло 1 млн. В мае текущего года стало известно о прекращении выпуска "Приоры".