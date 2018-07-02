СМИ: управляемая ядерная бомба B61-12 прошла серию испытаний в США

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США и американские ВВС провели испытания управляемой ядерной бомбы B61-12. Как передает Арменпресс, об этом в субботу сообщил интернет-портал Military.com.

По его данным, два испытания были проведены 9 июня на полигоне Тонопа (штат Невада). В ходе испытаний бомба без ядерного заряда сбрасывалась с бомбардировщика B-2 Spirit. "Эти испытания являются частью комплексных тестов, призванных продемонстрировать способность самолета доставить снаряд и неядерные функции оружия", - отмечает портал.

"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и показывает прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", - цитирует ресурс представителя НУЯБ генерала Майкла Луттона.

Использование B61-12 поможет объединить и заменить существующие варианты бомбы B61 в ядерном арсенале США. Первые готовые бомбы планируется выпустить в 2020 году, отмечает Military.com.



