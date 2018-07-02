В Ереване 3-го июля ожидается рекордно высокий температурный фон

МЧС Армении предупреждает, что индекс ультрафиолетового излучения ожидается 7, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.

На территории РА

Днем 2-го, с 3-6 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 7-го в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 6-7 июля температура воздуха понизится на 2-3 градуса.

В городе Ереван

Днем 2-го, с 3-6 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха 3-го июля достигнет 41 градуса. В вечерние часы 7-го в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой.