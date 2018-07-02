Завершены полномочия двух депутатов НС Арцаха

Председатель Национального собрания Арцаха Ашот Гулян, принимая за основу пункт 2 части 2 статьи 138 закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания", 2-го июля подписал протокол о завершении депутатских полномочий депутата Лерника Ованнисяна, избранного от избирательного округа №10 и депутата Армо Цатуряна, избранного от избирательного округа №11. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Арцаха.

Протокол направлен в Центральную избирательную комиссию Республики Арцах. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола. Ранее, 22-го июня, председатель НС Ашот Гулян выступил с заявлением об отставке Лерника Ованнисяна и Армо Цатуряна.