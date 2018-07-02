Совет старейшин Раздана единогласно принял отставку мэра

На заседании Совета старейшин Раздана 2 июля единогласно была принята отставка мэра города Арама Даниэляна.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь мэрии Раздана Альвина Закарян.

Даниэлян, обращаясь к приглашенным на заседание сотрудникам муниципалитета и членам Совета старейшин, попросил проголосовать за его отставку. Он подал заявление об отставке 25-го июня. На посту мэра он работал с 2002 года.