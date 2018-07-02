Не думаю, что ВС Армении нуждаются в помощи: пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян – о возможности дислокации военных соединений ОДКБ

Послы Армении и дипломаты оперативно проинформировали партнерские структуры о действиях Азербайджана на границе Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, все происходящее на линии соприкосновения с Арцахом угрожает безопасности Армении. «Наши дипломаты также осознают, что от их кабинетов до границы очень близко. Соответственно, коллеги по ОДКБ были оперативно проинформированы, несмотря на выходные дни»,- сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности размещения сил ОДКБ на нахиджеванском направлении, Тигран Балаян отметил, что не думает, что ВС Армении нуждаются в содействии извне для контроля над ситуацией. «Защита границ возложена на ВС Армении и, как показывают события последних дней – они уверенно и эффективно выполняет возложенную задачу», - подчеркнул Балаян.

2-го июля пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян опубликовал видеоматериал о горящей в Нахиджеване вследствие огня со стороны ВС Армении азербайджанской позиции.

Ранее в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сказал, что ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная.

«После последнего инцидента выстрелы были, однако сейчас ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщалось ранее, 1-го июля ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы в некоторых направлениях Нахиджевана. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы.

«Вчера вечером и сегодня утром на некоторых участках в направлении Нахиджевана ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы. Огнем с армянской стороны полностью разрушена и сожжена одна из позиций противника. В ходе перестрелки легко (незначительно) ранен контрактный военнослужащий Ваагн Самвелович Багдасарян (1974 г/р)», - сообщил Ованисян.