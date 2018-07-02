Курдские военизированные формирования "пешмерга" при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного "финансиста" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал Rudaw.

По словам командующего силами ополчения "пешмерга" в Махмуре Сирвана Барзани, "в результате совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГ, в том числе боевика Абу Убейду, отвечавшего за финансирование группировки". Террористы укрывались в горном районе близ Махмура, уточнил Барзани.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.



