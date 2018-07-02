С учетом нынешней ситуации в Турции и исходя из предвыборной риторики, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян не предвидит прогресса в армяно-турецких отношениях. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ответ на вопрос, не предвидит ли он прогресс в армяно-турецких отношениях после завершения в Турции выборов.

Что касается того, станет ли армянская сторона поздравлять Турцию с результатом недавних выборов, Балаян напомнил, что Армения и Турция до 2014 г., начала президентства Реджепа Тайипа Эрдогана, обменивались формальными поздравлениями. «После вступления Эрдогана в должность президента подобная практика прекратилась», - заметил Балаян.

24-го июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы, после чего страна перейдет к президентской форме правления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го.

По данным подсчета голосов, на президентских выборах в Турции голосовали более 59 млн 354 тысяч человек, или 87.1% избирателей. Действующий лидер страны Реджеп Эрдоган набрал 52,5% голосов. На втором месте с 30.6% голосов идет кандидат от Республиканской народной партии Мухарем Индже. Тройку замыкает лидер прокурдской Демократической партии народов Селахетдин Демирташ, за которого подано 8.3 % голосов.

По итогам парламентских выборов у Партии справедливости и развития будет 293 мандата, у Республиканской народной партии – 146 мандатов, у Демократической партии народов – 67 мандатов, у партии «Националистическое движение» - 50 мандатов, у партии «Хорошая» - 44 мандата.

В результате, партии Эрдогана не удалось набрать столько голосов, чтобы сформировать правительство единолично.

Поздно вечером по окончании выборов Эрдоган выступиил в Анкаре перед своими сторонниками, поблагодарил их и, отметив, что результаты парламентских выборов не оправдали его ожиданий, сказал, что победила демократия.

«Мы восприняли месседж народа нашей партии. Будьте уверены, что вскоре мы устраним все недостатки»,- сказал он.