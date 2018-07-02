«Домикам» больше нечего делать в Армении: министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян

«Домикам больше нечего делать в Армении, и для достижения этой цели надо объединить усилия, надо быть заботливыми в отношение друг друга. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.

По его словам, Армения должна стать не местом прозябания, а родиной, где живут достойно и счастливо. «Только что я по видеосвязи выступил с обращением, адресованным телемарафону, посвященный Гюмри, организованному в 4-й раз фондом «Армения» и телекомпанией ARTN. Цель телемарафона – обеспечить жильем семьи, живущие в Гюмри в «домиках». Гражданин Армении должен быть и жить достойно, альтернативы этому нет»,- пишет он.