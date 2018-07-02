Действия Азербайджана на границе с Арменией являются, в первую очередь, неуважением к странам-сопредседателям: Тигран Балаян

Действия Азербайджана на границе с Арменией являются, в первую очередь, неуважением к странам-сопредседателям. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя укрепление азербайджанских позиций на границе Нахиджеванской АР. По его словам, то, что Азербайджан действует без оглядки на ответственность, не придерживаясь взятых на себя обязательств, не является новостью. «Мы постоянно поднимаем этот вопрос, как перед странами-сопредседателями, так и перед другими нашими партнерами и организациями. Думаем, что именно в этом вопросе странам-сопредседателям есть что сделать. Не прислушиваться к их призывам, делать все наоборот – это, в первую очередь, является проявлением неуважения к странам-сопредседателям»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

2-го июля пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян опубликовал видеоматериал о горящей в Нахиджеване, вследствие огня со стороны ВС Армении, азербайджанской позиции.

Ранее в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сказал, что ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная.

«После последнего инцидента выстрелы были, однако сейчас ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщалось ранее, 1-го июля ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы в некоторых направлениях Нахиджевана. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы.

«Вчера вечером и сегодня утром на некоторых участках в направлении Нахиджевана ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы. Огнем с армянской стороны полностью разрушена и сожжена одна из позиций противника. В ходе перестрелки легко (незначительно) ранен контрактный военнослужащий Ваагн Самвелович Багдасарян (1974 г/р)», - сообщил Ованисян.