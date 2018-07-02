В Лусадзоре «ГАЗЕЛЬ» упала в овраг: двое пострадали
2-го июля служба «911» получила сведения о том, что в селе Лусадзор Аскеранского района Республики Арцах «ГАЗель» упала в овраг, пострадали граждане Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место выехала оперативная группа быстрого реагирования.
Выяснилось, что на 47-м км трассы Дрмбон-Степанакерт «ГАЗель» выехала с полосы движения и упала в овраг (около 500 м). Водитель и пассажир, оба граждане Армении, были доставлены в Степанакертский «Республиканский МЦ», с травмами различной степени тяжести.Состояние пострадавших – средней тяжести.
- 16:04 Министр торговли США заявил, что говорить о выходе страны из ВТО преждевременно
- 15:47 СМИ: сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов на юго-западе провинции Дераа
- 15:35 Новые нарушения в психиатрической лечебнице: некоторые пациенты получали лечение против их согласия
- 15:01 Делегация Конгресса США надеется на успех саммита в Хельсинки
- 14:53 По делу о хищении топлива, выделенного воинской части, задержано 6 человек
- 14:43 Уголовное дело об укрытии имущества, подлежащего декларированию, и незаконном обогащении принято в ведение ОСС Армении
- 14:33 В Армении стартовал летний призыв в армию
- 14:31 Посол РФ в Армении заверил, что приложит все усилия для расширения союзнических отношений
- 14:22 СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora
- 14:03 СМИ: управляемая ядерная бомба B61-12 прошла серию испытаний в США
- 13:44 Соглашение Армения-ЕС будет ратифицировано до мая
- 13:38 В Ереване 3-го июля ожидается рекордно высокий температурный фон
- 13:09 Завершены полномочия двух депутатов НС Арцаха
- 13:05 Совет старейшин Раздана единогласно принял отставку мэра
- 12:59 Не думаю, что ВС Армении нуждаются в помощи: пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян – о возможности дислокации военных соединений ОДКБ
- 12:50 Курдское ополчение заявило о ликвидации главного "финансиста" ИГ в Ираке
- 12:42 Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян не предвидит прогресса в армяно-турецких отношениях
- 12:27 Во время телемарафона, посвященного Гюмри, собрали 562 тысячи долларов
- 12:20 Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участников заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в рамках СНГ
- 11:53 СМИ: движение Лопеса Обрадора получает большинство мест в обеих палатах парламента Мексики
- 11:49 «Домикам» больше нечего делать в Армении: министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян
- 11:47 Действия Азербайджана на границе с Арменией являются, в первую очередь, неуважением к странам-сопредседателям: Тигран Балаян
- 11:36 В Лусадзоре «ГАЗЕЛЬ» упала в овраг: двое пострадали
- 11:34 В Ванадзоре провели благотворительный забег
- 11:06 Император Японии находится под наблюдением врачей из-за плохого самочувствия
- 10:51 Опубликован видеоматериал о горящей, вследствие огня со стороны ВС Армении, азербайджанской позиции
- 10:48 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, ставшего причиной смерти 4 человек
- 10:23 Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике
- 10:09 СМИ: премьер Японии посетит Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет
- 10:06 Лопес Обрадор де-факто победил на выборах президента Мексики
- 10:01 Отряхивание туты, тутовый дошаб, мастер-класс по самогоноварению: 7-го июля пройдет фестиваль туты
- 09:46 Ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная: Арцрун Ованнисян
- 00:51 Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня
- 00:47 Сборная Хорватии обыграла команду Дании в серии пенальти.Мундиаль-2018
- 01.07-21:42 Сборная России продолжает творить историю: Мундиаль-2018
21:12, 26.06.2018
Просмотрели 1387 раз Ни один конфликт в регионе Южного Кавказа не может иметь военного решения: выступление Ашотяна на заседании ПА “Евронест”
11:33, 28.06.2018
Просмотрели 1132 раз У премьер-министра будет одна резиденция, Баграмяна, 26 вернется в распоряжение президента Армении
10:16, 27.06.2018
Просмотрели 1108 раз Европарламент в будущем месяце ратифицирует соглашение Армения-ЕС: Гаспар Карапетян
21:34, 25.06.2018
Просмотрели 1105 раз Александр Саргсян находится на свободе
13:29, 27.06.2018
Просмотрели 1096 раз Попытки политизировать деятельность ОЧЭС неприемлемы: замминистра ИД Армении