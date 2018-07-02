В Лусадзоре «ГАЗЕЛЬ» упала в овраг: двое пострадали

2-го июля служба «911» получила сведения о том, что в селе Лусадзор Аскеранского района Республики Арцах «ГАЗель» упала в овраг, пострадали граждане Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место выехала оперативная группа быстрого реагирования.

Выяснилось, что на 47-м км трассы Дрмбон-Степанакерт «ГАЗель» выехала с полосы движения и упала в овраг (около 500 м). Водитель и пассажир, оба граждане Армении, были доставлены в Степанакертский «Республиканский МЦ», с травмами различной степени тяжести.

Состояние пострадавших – средней тяжести.