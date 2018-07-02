Опубликован видеоматериал о горящей, вследствие огня со стороны ВС Армении, азербайджанской позиции

Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян опубликовал видеоматериал о горящей в Нахиджеване, вследствие огня со стороны ВС Армении, азербайджанской позиции.

Ранее в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сказал, что ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная.

«После последнего инцидента выстрелы были, однако сейчас ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщалось ранее, 1-го июля ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные работы по укреплению позиций в некоторых направлениях Нахиджевана. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы.

по укреплению своих позиций. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не

«Вчера вечером и сегодня утром на некоторых участках в направлении Нахиджевана ВС Азербайджана пытались осуществить работыпозволили противнику осуществить свои планы. Огнем с армянской стороны полностью разрушена и сожжена одна из позиций противника. В ходе перестрелки легко (незначительно) ранен военнослужащий-контрактник Ваагн Самвелович Багдасарян (1974 г/р)», - сообщил Ованисян.