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Опубликован видеоматериал о горящей, вследствие огня со стороны ВС Армении, азербайджанской позиции


Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян опубликовал видеоматериал о горящей в Нахиджеване, вследствие огня со стороны ВС Армении, азербайджанской позиции.

Ранее в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сказал, что ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная.  

«После последнего инцидента выстрелы были, однако сейчас ситуация на нахиджеванском направлении относительно спокойная»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

Как сообщалось ранее, 1-го июля ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные  работы  по укреплению позиций в некоторых направлениях Нахиджевана. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не  позволили противнику  осуществить свои планы. 

«Вчера вечером и сегодня утром на некоторых участках в направлении Нахиджевана ВС Азербайджана пытались осуществить работы  по укреплению своих позиций. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не  позволили противнику  осуществить свои планы. Огнем с  армянской  стороны полностью разрушена и сожжена одна из позиций противника. В ходе  перестрелки легко (незначительно)  ранен  военнослужащий-контрактник Ваагн Самвелович Багдасарян (1974 г/р)», - сообщил Ованисян.


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