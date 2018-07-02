Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, ставшего причиной смерти 4 человек

В Сюникском областном следственном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту аварии, ставшей причиной смерти 4 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно предварительным данным, на 217-ом километре автодороги Ереван-Мегри 30 июня 2018 года примерно в 22:00 автомобиль марки «ВАЗ 21 074», за рулем которого находился М. Дарбинян (1979 г.р.) столкнулся с припаркованной на правой стороне дороги машиной марки «ГАЗ-53», принадлежащей В. Сатунцу, в результате чего погибли 4 человека. Состояние еще 2 человек оценивается как крайне тяжелое.

Среди погибших - пассажиры автомобиля «ГАЗ-53» Марине Арутюнян (1979 г.р.) и ее сыновья (2003 и 2008 г.р.), супруга водителя Мелине Адунц (1981 г.р.). А вот водитель и его несовершеннолетний сын с тяжелыми травмами доставлены в медцентр.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по 3 части 242 статьи УК Армении, ведется предварительное расследование.

Как сообщалось ранее, в Сюникской области произошла трагическая автоавария. На 217-ом километре отрезка автотрассы Ереван-Мегри около 22:00 30 июня автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 39-летний житель Гориса Маис Дарбинян столкнулся с припаркованном в разрешенном месте автомобилем ГАЗ-53, владельцем которого является 52-летний житель Хндзореска Ваик Сатунц.

В результате ДТП пассажиры автомобиля ВАЗ 2107 39-летняя Марине Арутюнян, 15-летний Гор Долунц, 10-летний Сергей Долунц и 37-летняя Мелинэ Адонц скончались на месте, а водитель и другой пассажир 9-летний Арман Дарбинян с телесными повреждениями были доставлены в медицинский центр Гориса.

По словам источника, погибшие Гор и Сергей Долунцы являются сыновьями Марины Арутюнян, также ставшей жертвой этого ДТП.

В соответствии со статьей 242 части 3 Уголовного кодекса Армении возбуждено уголовное дело.