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Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике


Президент США Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на президенстких выборах в Мексике и заявил о готовности работать с ним. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Столько всего предстоит сделать полезного как для США, так и для Мексики", - написал он.

Лопес Обрадор представляет коалицию левых сил "Вместе сотворим историю". Она объединяет Движение национального возрождения, Партию труда и партию "Общественный форум".

 




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