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Сборная Хорватии обыграла команду Дании в серии пенальти.Мундиаль-2018


В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии обыграла команду Дании в серии пенальти. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1.

На гол Матиаса Йоргенсена хорваты ответили точным ударом Марио Манджукича. В серии пенальти сильнее оказались хорваты - 3:2.

Как передает «Арменпресс», вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Хорватии.

 В четвертьфинале Хорватия сыграет с Россией 7-го июля.
Другие материалы о мундиале - здесь:  

Фото - FIFA


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