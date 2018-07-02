Сборная Хорватии обыграла команду Дании в серии пенальти.Мундиаль-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии обыграла команду Дании в серии пенальти. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1.



На гол Матиаса Йоргенсена хорваты ответили точным ударом Марио Манджукича. В серии пенальти сильнее оказались хорваты - 3:2.



Как передает «Арменпресс», вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Хорватии.

В четвертьфинале Хорватия сыграет с Россией 7-го июля.

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Фото - FIFA