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Сборная России продолжает творить историю: Мундиаль-2018Save


В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России на стадионе «Лужники» в Москве в серии пенальти победила сборную Испании и вышла в четвертьфинал. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1։1. 

На 12-й минуте автором автогола стал защитник сборной России Сергей Игнашевич. На 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти сравнял счет.
Как передает «Арменпресс», вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.

Россия обыграла Испанию в серии пенальти со счетом 4:3, а Акинфеев отбил удары Коке и Яго Аспаса.
Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Хорватия - Дания.

Фото - The Guardian-ից, фотограф - Maxim Shemetov/Reuters


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