Сборная России продолжает творить историю: Мундиаль-2018Save

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России на стадионе «Лужники» в Москве в серии пенальти победила сборную Испании и вышла в четвертьфинал. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1։1.



На 12-й минуте автором автогола стал защитник сборной России Сергей Игнашевич. На 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти сравнял счет.

Как передает «Арменпресс», вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.



Россия обыграла Испанию в серии пенальти со счетом 4:3, а Акинфеев отбил удары Коке и Яго Аспаса.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Хорватия - Дания.