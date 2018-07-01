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Армянские ВС не позволили азербайджанцам провести работы по  укреплению позиций  в  направлении Нахиджевана - была перестрелка


ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные  позиционно-укрепительные  работы  в некоторых направлениях Нахиджевана. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не  позволили противнику  осуществить свои планы. 

«Вчера вечером и сегодня утром на некоторых участках в направлении Нахиджевана ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные  позиционно-укрепительные  работы. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не  позволили противнику  осуществить свои планы. Огнем с  армянской  стороны полностью разрушена и сожжена одна из позиций противника. В ходе  перестрелки легко (незначительно)  ранен контрактный  военнослужащий Ваагн Самвелович Багдасарян (1974 г/р)», - как передает Арменпресс, сообщил Ованисян.




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