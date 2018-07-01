Армянские ВС не позволили азербайджанцам провести работы по укреплению позиций в направлении Нахиджевана - была перестрелка
ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы в некоторых направлениях Нахиджевана. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы.
«Вчера вечером и сегодня утром на некоторых участках в направлении Нахиджевана ВС Азербайджана пытались осуществить инженерные позиционно-укрепительные работы. В ответ Вооруженные силы Армении открыли огонь и не позволили противнику осуществить свои планы. Огнем с армянской стороны полностью разрушена и сожжена одна из позиций противника. В ходе перестрелки легко (незначительно) ранен контрактный военнослужащий Ваагн Самвелович Багдасарян (1974 г/р)», - как передает Арменпресс, сообщил Ованисян.
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